Центру патриотического воспитания Свердловской области присвоят имя Игоря Родобольского

Региональному центру патриотического воспитания Свердловской области будет присвоено имя Героя России Игоря Родобольского. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Родобольского не стало 8 сентября нынешнего года. Церемония прощания с военнослужащим прошла сегодня, 12 сентября. На ней и было озвучено решение присвоить его имя центру, основателем и руководителем которого он являлся.

Прощание состоялось в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге. Отдать дань памяти военному летчику пришли сотни уральцев.

Игорю Родобольскому было 64 года. Он был самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград и проживал в Екатеринбурге. После военной службы Герой России более 11 лет возглавлял региональный центр патриотического воспитания Свердловской области, где вел работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.