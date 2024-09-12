Виталий Хоценко сообщил о завершении благоустройства 7 общественных пространств в рамках комплексного развития сельских территорий

Проекты комплексного благоустройства значимых общественных территорий в селах и деревнях различных муниципалитетов Омской области были реализованы на средства субсидий, выделенных в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

И сегодня Губернатор Виталий Хоценко сообщил о завершении обустройства сразу семи объектов в сельских поселениях региона.

«Спортивные площадки появились в селах Боголюбовка Любинского и Марьяновского районов, а также в селе Такмык Большереченского района и в городском поселении Шербакульское Шербакульского района. Обновили в Марьяновском районе памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны. Благоустроили автомобильную парковку Нововаршавской ЦРБ", - отметил Губернатор Виталий Хоценко.

Также была отремонтирована система уличного освещения по улице Первомайская в районном поселении Красный Яр Любинского района. Кроме того, на данный момент продолжаются работы в рамках программы в селе Екатериновка Москаленского района, селе Цветнополье Азовского района и деревне Ракитинка Омского района. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.