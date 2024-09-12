Главаря РДК*, организовавшего атаку на Брянскую область, лишили квартиры в Москве

Суд лишил прав на московскую квартиру главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область. Об этом говорится в решении суда на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно материалам дела, Капустин** был зарегистрирован в квартире отца, который недавно умер. Заявления о принятии наследства нотариусу он не подавал и не изъявлял желания вступить в права наследования. Иск подавала новая супруга его отца.

Ранее в Москве заочно арестовали актера Кирилла Канахина - одного из возможных соучастников нападения на Брянскую область. После начала специальной военной операции Канахин уехал на Украину и вступил в РДК*. Основателя и одного из руководителей РДК*, гражданина РФ Дениса Капустина** объявили в розыск. Он, по данным ФСБ РФ, является организатором нападения на село в Брянской области.

* "Русский добровольческий корпус" (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

** Внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору