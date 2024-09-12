В Прикамье объявлена новая дата голосования по несостоявшимся выборам

В Пермском крае назначена дата проведения отложенного голосования по выборам депутата думы Красновишерска и думы Чернушки по округу № 10, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Голосование пройдет 1 декабря.

Голосование в данных округах не состоялось, так как в каждом из них осталось по одному зарегистрированному кандидату. С 13 сентября начнется дополнительное выдвижение, по итогам которого и результатам последующей регистрации – будет определен список кандидатов, которые примут участие в отложенном голосовании.