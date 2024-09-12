Зеленский передал Блинкену план применения ракет для ударов по РФ

Глава киевского режима Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и "список возможных целей", сообщает телеканал ABC.

При этом, как отмечается, в ходе встречи решение о снятии ограничений на применение переданного США оружия принято не было.

Ранее стало известно, что британские власти разрешат Киеву наносить удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на "старой" российской территории. В США обсуждают предоставление возможности Киеву для нанесения ударов вглубь России ракетами ATACMS и AGM-158 JASSM.

Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории, считает почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов