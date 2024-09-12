12 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Старшеклассники Екатеринбурга познакомились с профессией архитектора

В Екатеринбурге старшеклассники школы №181 познакомились с профессией архитектора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", на первой учебной неделе года в школах города традиционно проходят профориентационные уроки. Перед старшеклассниками выступают представители самых разных профессий, которые рассказывают о том, за что любят свою работу и почему выбрали именно ее. Перед 11-классниками школы №181 в микрорайоне Краснолесье Академического района выступил архитектор Андрей Шушлебин.

Профориентационный урок в школе №181 в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Мое детство пришлось на 90-е годы, меня окружала советская типовая застройка и много недостроенных зданий, которые вызывали уныние. Я занимался в художественной школе, и преподаватель посоветовал мне выучиться на архитектора. Тогда я даже не подозревал, насколько это многогранная и интересная профессия, но доверился авторитетному для меня человеку. Сейчас я счастлив, что совершил именно такой выбор: работая архитектором в одной из крупнейших компаний города – "Атомстройкомплексе" – я могу видеть свой вклад в улучшение городской среды – в появление современных жилых кварталов, набережных, парков, школ и театров. Архитектура – это профессия, которое позволяет менять жизнь людей к лучшему, создавать новые сценарии жизни в городе", - отметил он.

Профориентационный урок в школе №181 в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Также Шушлебин рассказал ребятам, какие навыки и знания важно развивать, чтобы стать архитектором, и пожелал каждому выбрать дело по душе.

"Встреча прошла в рамках ежегодного проекта "Единый классный час "Лицом к лицу". Для 11-классников вопрос выбора профессии стоит остро, такие встречи позволяют им из первых рук получить информацию о преимуществах той или иной профессии, определиться с тем, где продолжить обучение по окончании школы. Мы благодарны Андрею Шушлебину за выступление!", - рассказала замдиректора по воспитательной работе школы №181 Юлия Плотникова.

Для молодежи Академического района профессия архитектора особенно интересна: проживая в самом молодом и активно развивающемся районе города, ребята видят, какие сегодня реализуются масштабные и современные архитектурные проекты. Так, только в начале сентября в Академическом открылась новая пятиэтажная школа, а также передовая поликлиника, оснащенная по последнему слову медицинской техники. В сентябре в районе также проходит образовательный проект "Что в поле растет", в рамках которого жители вместе с фотографом изучают архитектуру района и готовят фотовыставку, посвященную Академическому.

Теги: архитектор, урок, школа, Екатеринбург


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