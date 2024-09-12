Поклонская назвала неучами тех, кто критиковал ее за "Разговор о рунах"

Экс-депутат Госдумы, ранее весьма религиозный человек и страстный почитатель императора Николая II Наталья Поклонская провела "Разговор о важном" в Вадимской школе Херсонской области. И все бы ничего, но разговор на этом занятии шел… о рунах. В итоге фотографии с мероприятия вызвали шквал критики, и Поклонской пришлось оправдываться за свое поведение.

Сенатор Совфеда Игорь Кастюкевич, который и пригласил Поклонскую в учебное заведение, поблагодарил ее за занятие. Он уточнил, что это был первый приезд Поклонской в регион.

"Она встретилась с учениками, рассказала им о том, как в 2014-м г. Крым вернулся в состав России и каково было быть участником этих событий. Наталья подарила свои книги в школьную библиотеку. Поговорила политический и государственный деятель с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью. Учащиеся остались в восторге от встречи и долго не отпускали гостью. Спасибо большое за приезд и такое искреннее общение", - написал Кастюкевич в своем telegram-канале.

Однако поднятая экс-прокурором Крыма тема для занятия многих удивила. И вскоре на волне возмущений по поводу позирования Поклонской на фоне рун она решила объясниться.

""Деятелей" из тг-каналов "задела" моя поездка в Херсонскую школу. Если говорить начистоту, то обижены они на меня еще с далекого 2014 года, когда хрупкая девушка возглавила целую прокуратуру, не струсив, как отряд сильных мужчин. И вот сегодня этих "писателей", среди которых немало и тех, кто просто "повелся на хайп", охватило недоумение: что это было нарисовано на доске в Херсонской школе?!" - размышляет Поклонская в своем telegram-канале.

Ей "очень жаль, что недостаток образования некоторые предпочитают компенсировать агрессией и нападками, которые не имеют под собой реальных оснований".

По словам Поклонской, якобы сами дети и спросили ее "про древние легенды и древние символы", и старшеклассникам оказалось интересно, что такое руны и древняя славянская письменность" и как общались между собой люди на Руси. Спросили ее про пятиконечную звезду на башнях Кремля, а также историю ее возникновения.

"В отличие от моих "инквизиторов", я знаю ответы на вопросы детей. Через древние легенды, как и древние знаки, которые не признаны экстремистскими, я рассказывала про честь, достоинство, любовь и правду, когда передавала историю проведения крымского референдума. Именно эти качества должны присутствовать у людей, по-настоящему любящих свою Родину", - заявила Наталья Поклонская, посоветовав тем, кто критикует ее, изучить мифологию и философию.

Священник Павел Островский, комментируя этот "Разговор о важном", сообщил, что надо держать детей подальше от Поклонской. Батюшка в своем telegram-канале привел две цитаты из книги экс-прокурора Крыма и прокомментировал это издание.

"Книга является безусловной рекламой язычества. Исходя из моего опыта общения с молодежью, эти тексты скорее воспитают в ребятах анархизм, экстремизм и негатив ко всему, что сегодня есть в России. Этот труд очевидно воспитывает откровенную ненависть к христианству. Думаю, что правительству следует провести проверку, так как деятельность Поклонской не только антирелигиозная, но и антигосударственная. Ну и держать от детей ее надо подальше", - написал отец Павел.