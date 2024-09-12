Умер Николай Сванидзе

В Москве умер тележурналист Николай Сванидзе.

По информации Mash, сгубила журналиста пневмония. Он умер в присутствии бригады "Скорой". Медики приехали в его квартиру в Москве в 22.30 10 сентября. До этого он также обращался за помощью к врачам – жаловался на проблемы с дыханием и температуру, однако от госпитализации отказывался. По версии telegram-канала Shot, Сванидзе умер от острой сердечной недостаточности. "МК" уточняет, что в последние годы Николай Сванидзе тяжело болел – ему диагностировали ишемию головного мозга.

Сванидзе было 69 лет. В конце 2022 г. он был уволен с поста главы Института массмедиа РГГУ (занимал этот пост с 2010 г.). Решение об увольнении принял тогдашний ректор вуза Александр Безбородов. Сам Сванидзе назвал увольнение ожидаемым и удивился, что это не произошло раньше. В середине ноября того же года президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по правам человека.

"Решение ожидаемое, связано с моей открытой антивоенной позицией", - заявил тогда Сванидзе.

В феврале 2023 г. Сванидзе попал в больницу. Сообщалось, что журналиста доставили в больницу с отеком легких и в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату ИВЛ.