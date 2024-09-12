12 Сентября 2024
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Фото: Ростелеком

После запрета телефонов ученики стали более внимательными и общительными

В нидерландском колледже Calvijn College подвели итоги введенного четыре года назад запрета на телефоны. Результаты оказались прекрасными, пишет The Guardian. Дети стали больше общаться и меньше отвлекаться.
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Когда вводился запрет, большинство тоже поддержало эту идею, но около 20% опрошенных родителей, учителей и учащихся были категорически против. Они возмущались тем, что их возвращают в XIX век, а связи с детьми или родителями в течение дня нет. Но руководство заведения проявило твердость.

"Прогуливаясь по коридорам и школьному двору, можно было заметить, что все дети сидят за смартфонами. Прекратилось общение, а столы для настольного тенниса были пусты. По сути, мы теряли социальную культуру", - говорит ректор Ян Баккер.

Теперь же ученики играют и разговаривают друг с другом, намного меньше отвлекаются на уроках, стали сосредоточеннее. В январе 2024 года правительство Нидерландов призвало школы запретить телефоны, планшеты и смарт-часы.

В конце прошлого года исследователи из Университета Радбуда опросили сотни учеников и родителей, а также десятки учителей в двух школах, где планировали отказаться от телефонов, а через три месяца посетили их снова. Учителя сообщили о положительных изменениях в поведении учеников, которые стали более внимательными. В том числе об этом заявили 20% самих учащихся.

Многие ученики также сообщили о росте социального взаимодействия и его улучшении. Очень важно, что снизилось число случаев интернет-травли, так как дети больше живут по-настоящему и меньше - в виртуальном мире.

Показательно, что всего через три месяца 40% учеников признали, что это позволило им более полноценно проводить время на переменах, больше общаться. Только 37% отметили, что еще скучают по телефонам.

Как говорит Баккер, уже практически никто не сомневается, что запрет был полезным, так как все видят изменения к лучшему.

Запрет на телефоны введен во многих странах Европы, а в иных - обсуждается. Во Франции 200 средних школ тестируют запрет, в Валлонии и Брюсселе (Бельгия) введены свои собственные запреты. В Венгрии в школах теперь забирают гаджеты у учащихся в начале учебного дня. Италия и Греция приняли более мягкие подходы, разрешив носить телефоны с собой, но запретив использовать их в аудиториях. В Ирландии тоже введены запреты. В России телефоны с недавнего времени запрещены в учебном процессе. О результатах еще неизвестно.

В 2023 году исследователи из Университета Тохоку в Сендае и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что чем раньше детям дают смартфоны, тем больше вероятность задержки в развитии. Ранее подобные результаты были получены в других странах. Все они сводятся к одному выводу: гаджеты сильно замедляют развитие детей, особенно в младшем возрасте. Многие ученые говорят о разрушительном влиянии гаджетов на ум и здоровье детей. Они не только снижают успеваемость из-за ухудшения памяти, внимания, концентрации, но и нарушается осанка, со временем появляется лишний вес, повышается кровяное давление, нарушается сон и др.

Минздрав РФ перед началом учебного года опубликовал методические рекомендации по безопасному для здоровья детей и подростков использованию цифровых устройств. Отмечая, что они могут даже привести к цифровому слабоумию.

Теги: телефон, гаджет, школа, ученики, дети, запрет


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