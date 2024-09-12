Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в ВСУ

Предполагаемая убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в судебных материалах, передает ТАСС.

В документах сообщается, что Вовк "имеет необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в Вооруженных силах Украины".

Ранее сообщалось, что Вовк может быть бойцом батальона "Азов"* (запрещен в РФ и признан террористическим).

Напомним, Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

В ноябре 2022 года Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал на два месяца Наталью Вовк. Она находится в международном розыске. Кроме того, суд санкционировал заочный арест Цыганенко, он также был объявлен в международный розыск. Сделано это было для объявления фигуранта в международный розыск по линии Интерпола.