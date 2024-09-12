12 Сентября 2024
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Политика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексею Текслеру вручили удостоверение об избрании на должность губернатора Челябинской области

Алексей Текслер получил удостоверение об избрании на должность губернатора Челябинской области. Накануне на заседании избирательной комиссии Челябинской области ему вручили удостоверение об избрании на должность губернатора Челябинской области.

«Хотел высказать слова признательности всем, кто организовывал выборы. Год выдался достаточно напряженный. Весной состоялись президентские выборы, сейчас – губернаторские выборы. Прошло большое количество муниципальных кампаний. Я считаю, что областной избирком, все территориальные и участковые комиссии отработали хорошо. Выборы были организованы на достойном уровне. Хотел также высказать слова благодарности нашим правоохранительным органам, всем, кто отвечал за безопасность проведения выборов. Также слова благодарности наблюдателям. Считаю, что был обеспечен процесс открытости и прозрачности выборов. Конечно, самые большие слова благодарности нашим избирателям. Явка на выборах составила 49 процентов – значительно выше, чем она была пять лет назад. Наши жители проявили активность. Я хочу сказать слова благодарности всем за поддержку. Дальше будем развивать наш любимый регион», – обратился Алексей Текслер к участникам заседания.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор добавил, что ближайшие два года будут активными для областного избиркома. В следующем году пройдут выборы депутатов Законодательного собрания региона, в 2026 году запланированы выборы депутатов Государственной Думы.

«Коллеги, расслабляться не приходится, достаточно напряженные годы. Все, кто участвуют в процессе выборов, будут задействованы. Евгений Викторович (Голицын), вам как руководителю нужно будет все вопросы держать на контроле: подготовку, организацию, прохождение различных образовательных мероприятий, связанных с повышением квалификации. Сегодня избирательный процесс совершенствуется, дистанционное электронное голосование активно внедряется. Я думаю, что этот процесс будет и дальше развиваться», – отметил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Теги: алексей текслер, выборы губернатора челябинской области, удостоверение, избирком


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