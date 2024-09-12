Правительство Пермского края разрабатывает механизм строительства жилья для работников ОПК

Правительство Пермского края работает над механизмом, позволяющим застройщикам возводить жилье для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вопрос был поднят губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на XVIII Камском форуме профессионалов рынка недвижимости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор подчеркнул, что роль промышленности растет. Уже сейчас с учетом наращивания объемов производства сформирован спрос на новые кадры. Поэтому сами предприятия выходят с инициативой инвестировать в сферу жилищного строительства – приобретать и строить для своих сотрудников жилье. Это один из ключевых стимулов для привлечения и удержания кадров на своих производствах. О необходимости возвести жилье для персонала уже заявили в "Мотовилихинских заводах" и на Пермском пороховом заводе.

"Рассматривается возможность строительства жилья в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов. Планируется установить специальный критерий приоритетного инвестпроекта – это наличие соглашения о строительстве многоквартирных жилых домов для нужд сотрудников ОПК. Оно будет заключаться между Правительством края и предприятием", - сообщил Махонин.