Mash: Алексея Блиновского задержали в воинской части

Супруга блогера Елены Блиновской Алексея задержали в воинской части на южнодонецком направлении, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, правоохранители вывели его в наручниках и увезли на допрос.

По словам сослуживцев мужа "королевы марафонов", командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу. На СВО Блиновский успел сменить адвоката после того, как его объявили в федеральный розыск, пишет Mash.

Сообщалось, что Алексея Блиновского объявили в розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям — о неуплате налогов и отмывании денежных средств.

Ранее стало известно, что супруга Блиновской перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой. В апреле бизнесмен обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение главному следователю Москвы приостановить "действия, направленные на расторжения контракта" с Минобороны. Эти действия, по мнению Блиновского, незаконны.