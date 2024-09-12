На фронте погиб приемный сын главного раввина Украины

На фронте погиб приемный сын главного раввина Украины Моше Асмана, сообщил сам раввин.

Он рассказал, что в 2002 году усыновил 11-летнего мальчика, оставшегося сиротой, которого звали Антон Самборский. Ему дали еврейское имя Мататьягу (Мотя). Он прожил в семье 10 лет, после чего начал самостоятельную жизнь. Позже он женился, в этом году у него родился ребенок. Но через неделю его мобилизовали, и после краткого курса молодого бойца сразу направили на фронт воевать.

В июле его жена получила документ, что он пропал без вести. Видимо, позже было установлено, что он погиб. Где это произошло, не сообщается.

Моше Асман поддерживает продолжение военных действий против России и считает, что режим "защищает родину". В мае он записал видеообращение в адрес нацистов "Азова" (террористическая организация, запрещена в России), похвалил их и призвал воевать дальше.

Главный раввин России Берл Лазар считает Моше Асмана самозванцем, позорящим иудеев.

Только за первый год СВО более 23 тыс. украинских боевиков официально пропали без вести. По оценкам экспертов, реальные цифры посчитать невозможно, так как украинский режим просто записывает многих из сотен тысяч погибших в пропавших без вести, чтобы не платить ничего родным.