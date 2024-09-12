В деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

В уголовном деле против бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может появиться еще один эпизод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о взятке от гендиректора компании "ТК-Прогресс" Сурена Григоряна, задержанного по подозрению в хищении 7,2 млн рублей у Минобороны.

Предполагается, что Григорян мог передать взятку генералу для получения контракта на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.

Кузнецова задержали в мае этого года. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 гг. глава восьмого управления Генерального штаба ВС РФ Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за "совершение определенных действий в их пользу".

Во время обыска в квартирах, где жил и был зарегистрирован офицер, изъяты деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму в 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Ранее суд продлил арест генералу до 12 октября.