Екатеринбуржец получил 7 лет "строгача" за попытку откупиться от инспектора ДПС

Житель Екатеринбурга осужден за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС. Ближайшие годы он проведет за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 24 марта 2023 года: инспекторами ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль "Лада Ларгус". Выяснилось, что сидевший за рулем водитель лишен водительских прав. Тогда собственник машины, сидевший на пассажирском сидении, вместе с другими пассажирами решили дать взятку инспектору.

Они предложили ему 30 тысяч рублей за недокументирование выявленных нарушений. Однако инспектор отказался и сообщил обо всем в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело.

Как отметили в прокуратуре, своей вины екатеринбуржец не признал. Он заявил, что был сильно пьян и якобы просил 30 тысяч рублей в ходе телефонного разговора с сестрой.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему 7 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Также он лишен водительских прав на 3 года. Материалы в отношении остальных соучастников выделены в отдельное производство.