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Фото: Официальный telegram-канал прокуратуры Москвы/t.me/moscowproc, скриншот видео

355 студентов Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО

За арестованного блогера Аяза Шабутдинова вступились учащиеся его бизнес-курсов. 355 человек просят отпустить своего наставника на свободу. Суд не согласился с доводами адвокатов и оставил бизнес-тренера под стражей.

"Стороной защиты представлено около 355 ходатайств о личном поручительстве студентов курсов, в которых последние ручались за правомерное поведение Шабутдинова", - сказано в постановлении Мосгорсуда по жалобе стороны защиты на арест блогера, с которым познакомился ТАСС.

Ранее следователь заявил, что заведены еще 22 уголовных дела по факту мошенничества, которые могут быть связаны с Шабутдиновым. При этом сейчас они не объединены с уголовным делом блогера. Ранее Таганский районный суд Москвы по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на имущество Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Вину наставник не признает. Он находится в СИЗО.

Теги: Аяз шабутдинов, блогер, наставник, учеба, учащиеся, студенты


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