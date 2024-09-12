ВШЭ: наибольшая кадровая уязвимость наблюдается в сфере пассажирского транспорта

В России наибольшая кадровая уязвимость, которая отражает уровень дефицита квалифицированных кадров, наблюдается в сфере пассажирского транспорта, организациях розничной торговли, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом.

Об этом сообщили эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в докладе "Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен" на основе данных за январь – март 2024 года.

Аналитики составляют индекс кадровой уязвимости. Этот показатель рассчитывается как средневзвешенная разница между оценками, данными руководителями предприятий по двум индикаторам – фактической занятости на предприятиях и недостатку квалифицированных кадров по сравнению с их долгосрочными средними уровнями. Чем выше значение индекса, тем выше уровень кадровой уязвимости. Если значение ИКУ выше 7, то ситуация считается критической.

Исследование охватило отрасли, где трудятся синие воротнички, так как в них занята половина всех работников корпоративного сектора экономики, сообщают "Ведомости".

Минтруд заявил, что основной драйвер роста зарплаты — оплата труда рабочих. Достаточная численность таких специальностей, как инженеры, фрезеровщики, токари, слесари, разработчики, в конечном итоге определяет масштаб отечественной экономики.