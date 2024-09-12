Среди россиян растет престиж рабочих профессий

17% россиянин считает рабочие специальности, такие как слесарь, токарь, сварщик, электрик, механик, наиболее престижными профессиями.

Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, по сравнению с 2021 годом показатель увеличился втрое (с 5%). 9% опрошенных считает работу на заводе наиболее доходной профессией, в 2021 году так думало 6%. В этом году 9% россиян желают своим детям и внукам получить рабочую специальность (в 2023 году – 3%).

Чаще всего самой престижной профессией россияне называют работу в сфере IT и медицины (32%). Врачи и айтишники, как считают граждане, наиболее доходные профессии в сравнении с другими. Доходы сотрудников силовых структур респонденты тоже часто считают высокими (14%). В 2021 году лишь 5% могли сказать такое о зарплатах военнослужащих, полицейских, сотрудников МЧС и т. д.

Чаще всего участники исследования хотят, чтобы их дети и внуки работали в медицине (22%), IT-сфере (20%) и других технических отраслях, где нужны инженеры (11%), а также в силовых структурах (9%). Меньше всего россияне хотят, чтобы их потомки строили карьеру в нефтегазовой отрасли и на госслужбе (по 1%). При этом только 6% респондентов желают ребенку профессию, которую он выберет самостоятельно.

В пятерку лидеров по оценке престижности также попали профессии учителей (13%) и инженеров (11%). При этом социальный рейтинг снизился у экономистов и юристов. Реже всего престижной респонденты называли профессию госслужащего (с 6 до 1%).

Как заявил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, на рост престижа рабочих профессий влияет увеличение заработной платы на предприятиях материального производства в последние 2–3 года. По его словам, заработок рабочих сравнялся с доходами людей с высшим образованием и достигает 70 тыс. – 140 тыс. руб. в месяц. Рост выплат за этот период связан с необходимостью импортозамещения товаров в России, а эта задача требует высококвалифицированных работников, сообщают "Ведомости".

Минтруд заявил, что основной драйвер роста зарплаты - оплата труда рабочих. Достаточная численность таких специальностей, как инженеры, фрезеровщики, токари, слесари, разработчики, в конечном итоге определяет масштаб отечественной экономики.