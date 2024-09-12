СМИ: Лондон решил дать Киеву право бить Storm Shadow по целям в РФ

Британские власти разрешат Киеву наносить удары своими крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на российской территории.

Данное решение было принято, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. Ожидается, что об этом не будет объявляться на встрече британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября.

Стороны намерены обсудить конфликт вокруг Украины и способы прекратить военные действия, однако оба лидера будут избегать "чрезмерного внимания" к каким-либо используемым системам вооружений.

Издание отмечает, что если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow, то госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев 11 сентября на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Российские военные готовят контрмеры на случай разрешения Запада украинской стороне бить дальнобойным западным оружием по территории России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.