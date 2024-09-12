Госдума: "Хватит зарабатывать, дайте социальный хлеб по нормальным ценам"

11 сентября прошла коллегия Министерства сельского хозяйства, на которой вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что продукты должны быть доступными.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин выступил за доступные цены на хлеб. По словам депутата, зерно составляет только 8% от стоимости хлеба. "Хватит зарабатывать, дайте социальный хлеб по нормальным ценам", — призвал он.

Тем временем, Федеральная антимонопольная служба России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла, чтобы проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на эти товары.

В сообщении ФАС говорится, что организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на данную продукцию до конца 2024 года. После этого ФАС проведет анализ. Отмечается, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, сообщает РБК.