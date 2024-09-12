12 Сентября 2024
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Фото: Министерство обороны России

Политолог Караганов не исключил ядерный ответ Москвы на удары по РФ

Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории.

Как сообщил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов, это касается и любых захватов территории РФ. По его словам, в доктрину нужно вводить понятие "ядерная эскалация", "чтобы такого рода шаги были предварены шагами, которые бы убедили условного или реального противника в том, что мы готовы [применить ядерное оружие]".

Эксперт считает, что в нынешнем виде российская ядерная доктрина не выполняет функцию сдерживания и мешает использованию "других полезных функций" ядерного оружия. Обязанность Москвы — "реактивизировать ядерное сдерживание", поскольку если этого не сделать, то "самоуничтожения человечества мы не избежим", а "сначала можем рухнуть сами".

Караганов указал, что первые ответные удары должны наноситься обычным оружием, а затем следует переходить на ядерное. "Я понимаю, что решение о применении ядерного оружия, которое неизбежно приведет к гибели невинных людей, это страшный шаг. Но обладать ядерным оружием и не быть в состоянии убедить своего противника в готовности его применить — это самоубийство", — указал научный руководитель, сообщает "Коммерсант".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская доктрина об использовании ядерного оружия в настоящее время уточняется. По его словам, страны Запада "нарываются" на эскалацию конфликта с Россией и не намерены его избегать.

Теги: ядерное оружие, Украина, спецоперация, Запад


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