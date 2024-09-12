Политолог Караганов не исключил ядерный ответ Москвы на удары по РФ

Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории.

Как сообщил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов, это касается и любых захватов территории РФ. По его словам, в доктрину нужно вводить понятие "ядерная эскалация", "чтобы такого рода шаги были предварены шагами, которые бы убедили условного или реального противника в том, что мы готовы [применить ядерное оружие]".

Эксперт считает, что в нынешнем виде российская ядерная доктрина не выполняет функцию сдерживания и мешает использованию "других полезных функций" ядерного оружия. Обязанность Москвы — "реактивизировать ядерное сдерживание", поскольку если этого не сделать, то "самоуничтожения человечества мы не избежим", а "сначала можем рухнуть сами".

Караганов указал, что первые ответные удары должны наноситься обычным оружием, а затем следует переходить на ядерное. "Я понимаю, что решение о применении ядерного оружия, которое неизбежно приведет к гибели невинных людей, это страшный шаг. Но обладать ядерным оружием и не быть в состоянии убедить своего противника в готовности его применить — это самоубийство", — указал научный руководитель, сообщает "Коммерсант".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская доктрина об использовании ядерного оружия в настоящее время уточняется. По его словам, страны Запада "нарываются" на эскалацию конфликта с Россией и не намерены его избегать.