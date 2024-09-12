Зеленский сообщил, что не давал полномочий для переговоров с Москвой

Для начала переговоров с Москвой представители Украины должны получить соответствующие полномочия.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, он таких полномочий не давал. "Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал", — указал глава государства.

Так Зеленский отреагировал на сообщения о переговорах при посредничестве Катара и Турции, сообщает "РБК Украина".

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Украина и Россия собирались в августе направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако непрямые переговоры, в которых Катар выступал посредником, якобы были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область. Однако в МИД России опровергли подготовку к "тайным переговорам". В Кремле заявили, что тема переговоров в настоящий момент "изрядно потеряла свою актуальность".