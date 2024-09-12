Недельная инфляция составила 0,09%

С 3 по 9 сентября индекс потребительских цен в России составил 0,09%.

За неделю стоимость сметаны увеличилась на 1,1%, пастеризованного молока и сливочного масла – на 1%, стерилизованного молока – на 0,8%, творога – на 0,7%. Твердые, полутвердые и мягкие сыры подорожали на 0,4%, мороженая рыба, ржаной и пшеничный хлеб, макаронные изделия, пшено, фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также обеды в столовой, кафе, закусочной стали дороже на 0,3%.

На 1,7% снизилась стоимость плодоовощной продукции. Белокочанная капуста подешевела на 5,6%, морковь – на 3,8%, картофель – на 3,2%. Огурцы подорожали на 1,3%. Стоимость сахарного песка и маргарина снизилась на 0,6% и на 0,4% соответственно.

В сегменте непродовольственных товаров изменились цены на медикаменты. Цены на смартфоны увеличились на 0,8%, легковые иномарки подорожали на 0,1%. Подешевели электропылесосы (-0,6%), кроссовки для детей (-0,2%), телевизоры. Бензин подорожал на 0,4%.

Напомним, депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания.