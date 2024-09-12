Минтруд: основной драйвер роста зарплаты - оплата труда рабочих

В России рост зарплат неравномерно распределяется по отраслям и регионам.

Как заявил министр труда Антон Котяков, основной вклад вносит увеличение оплаты труда сотрудников рабочих профессий. По его словам, спрос на "синие воротнички" стимулирует рост окладов по этим направлениям и тянет за собой в целом увеличение зарплат по экономике.

Достаточная численность таких специальностей, как инженеры, фрезеровщики, токари, слесари, разработчики, в конечном итоге определяет масштаб отечественной экономики.

Министр указал, что изменения в экономике существенно усиливают конкуренцию среди работодателей. Спрос на кадры стимулирует компании не только к повышению оплаты труда, но и к созданию более безопасных и комфортных условий на рабочем месте.

Котяков отметили, что сегодня экономика находится под давлением кадрового дефицита. Одна из ключевых задач нацпроекта "Кадры" – разработка системы подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации. Для этого Минтруд совместно с ВНИИ труда и работодателями завершает работу над прогнозом кадровой потребности на рынке на ближайшие пять лет, сообщают "Ведомости".

Кадры теперь надо готовить не со студенческой скамьи и не со старших классов. Крупные компании указали, что уже потратили на работу со школьниками и студентами миллионы рублей.