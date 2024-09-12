Заместителем главы Росавиации назначен Сергей Страмоус

Заместителем руководителя Росавиации стал Сергей Страмоус.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он будет курировать вопросы летной эксплуатации, поддержания летной годности самолетов и безопасности полетов, сообщает ТАСС.

Страмоус – действующий пилот и командир воздушного судна. Он работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и "Россия".

С сентября 2023 года Росавиацией руководит Дмитрий Ядров, который сменил на этом посту Александра Нерадько.