12 Сентября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России инфляция в августе замедлилась до 9,05%

В России темпы роста цен замедлились.

В августе инфляция выросла на 0,2% в месячном выражении после 1,14% в июле, сообщает Росстата. С начала 2024 года индекс потребительских цен увеличился на 5,27%, а в годовом выражении уровень инфляции опустился до 9,05% в августе с 9,13% в июле.

Среди продовольственных товаров в августе наблюдалась дефляция (-0,1% в месячном выражении). Ускорилось удешевление плодоовощной продукции – снижение в августе на 3,96%. Виноград подешевел на 17,9%, свекла на 13,5%, морковь на 12,3%, картофель на 9,2%, бананы на 9,2%, помидоры стали дешевле на 6%.

Ускорилось снижение цен на мясо кур (до -0,48% в месячном выражении), подешевел сахар (-0,42%), продолжили дешеветь яйца (-1,76%).

Что касается непродовольственных товаров, то в этом сегменте Росстат зафиксировал повышение цен на бензин: газовое моторное топливо стало дороже на 10,8%, а бензин АИ-98 и выше – 4,4%. В целом же бензин подорожал за месяц на 1,22%.

Выросли цены на некоторые жизненно важные лекарства, такие как слабительное бисакодил (+8,6%) и энтеросорбент смекта (+6,5%). Стоимость средства от насморка синупрет, напротив, упала на 6,6%.

Услуги выросли в цене на 0,1% за месяц. В этом сегменте самой заметной категорией роста цен за август стал туризм. Зарубежный отдых ощутимо подорожал (ОАЭ – на 11,3%, Египет – на 8,2%, Турция – на 4,9%), однако путевки на Черноморское побережье с июля по август только упали в цене 12,4% – так же, как и билеты на самолет в экономкласс (-13%) и поезд дальнего следования (-16,4%). Такси стало дороже на 3,9%.

Напомним, депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания.

Теги: инфляция, экономика


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Ранее 12.09.2024 01:08 Мск Недельная инфляция составила 0,09%

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