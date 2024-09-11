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Политика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Володин: Запрет мигрантам привозить в РФ семьи поддержат большинство депутатов

В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Готовим законодательную инициативу, причем есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Володин напомнил, что летом были приняты "достаточно жесткие" нормы, в соответствии с которым из РФ выдворяются нарушители, после чего им запрещается въезд на территорию страны.

"Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи", - сказал спикер Госдумы.

19 августа группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев отмечал, что предложение об установлении запрета на въезд семьям мигрантов заслуживает особого внимания, так как это "запрос наших избирателей".

Теги: мигранты, семьи, госдума, володин


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