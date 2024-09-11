Глава СПЧ предложил вернуться к всеобщему призыву

Каждый молодой мужчина в России должен пройти службу в армии вне зависимости от состояния здоровья, так как мир находится в состоянии "долгой войны", заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его мнению, через срочную службу в армии сейчас проходят "только треть или четверть молодых людей".

"Считаю, необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву, - приводит слова Фадеева Telegram-канал СПЧ. - Не поймите меня неправильно: я вовсе не призываю устроить мобилизацию и отправить всех на фронт. Но каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию".

В декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, расширяющий численность военнослужащих российской армии. Согласно документу, вступившему в силу в момент подписания, штатная численность ВС РФ составит 2,2 млн человек, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих. Таким образом, количество военных увеличивается на 170 тыс. человек.

Министерство обороны уточнило, что добирать 170 тысяч военных будут постепенно и за счет контрактников, при этом увеличение призыва на срочную службу и проведение мобилизации не запланированы. В ведомстве отмечали, что увеличение численности армии связано с ростом угрозы со стороны блока НАТО.