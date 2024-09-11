"Союз" с российскими и американским космонавтами стартовал с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", который доставит двух россиян и американца на Международную космическую станцию (МКС).

"Выведение "Союза МС-26" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме", - сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В экипаж корабля входят участники 72-й длительной экспедиции на МКС — космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит. Планируется, что продолжительность миссии составит 202 суток. За это время намечаются выход в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-29" и "Прогресс МС-30", проведение научно-прикладных исследований.

Сейчас на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", и экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.