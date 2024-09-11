Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых видов сырья

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля.

«По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, к нам ограничивают поставки ряда товаров, ну, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях — уран, титан, никель?"— сказал Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что это должно быть "не во вред себе".

Подумать на эту тему Путин попросил премьер-министра, при этом уточнил, что не просит вводить ограничения уже завтра.

Напомним, США запретили импорт урана, никеля, меди и алюминия из России. Запрет действует с 12 августа 2024 года, однако до января 2028-го Минэнерго страны (по согласованию с госсекретарем и министром финансов) сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.

Россия остается лидером по поставке услуг по обогащению урана для американских АЭС. В октябре 2023 года США втрое нарастили объем закупок российского урана.