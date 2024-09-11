Астраханцы в ходе голосования одобрили введения экосбора в регионе

Астраханцы поддержали введение экосбора. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

В течение трех дней в области проходило народное голосование, где астраханцы могли высказаться за или против введения экологического сбора с неорганизованных туристов, приезжающих в Астраханскую область из других регионов и стран.

"Итоги подведены, и они говорят сами за себя: 96,2% проголосовавших поддержали нашу инициативу", - сообщил губернатор.

В регионе считают, что экосбор позволит туристам финансово поучаствовать в восстановлении естественных запасов Астраханской области.

"Также полученные средства планируем направлять на создание туристической инфраструктуры в популярных местах отдыха с палатками, благоустройство территорий, очищение берегов и водоемов. Впереди большая работа. Необходимо продумать алгоритм сбора, внести изменения в федеральное и региональное законодательства. Но первый и самый важный шаг к сохранению нашей уникальной природы уже сделан.

Спасибо всем, кто принял участие в голосовании", - подчеркнул Игорь Бабушкин.