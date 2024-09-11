СК до сих пор не установил личности пяти террористов, захвативших школу Беслана

Следственный комитет РФ продолжает расследование дела о захвате террористами школы в Беслане в сентябре 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Расследование продолжается, так как не были опознаны шесть террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный. Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов", - сообщили в СК.

Один из нападавших получил пожизненный срок, остальные боевики были ликвидированы в ходе штурма.

В конце августа президент РФ Владимир Путин приехал в Беслан. Он возложил цветы в мемориальном комплексе "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году во время теракта в бесланской школе №1. 1 сентября исполнилось 20 лет с момента трагедии.

Также Путин посетил и саму школу №1, где боевики трое суток удерживали более 1,2 тыс. человек, большинство из которых – дети.