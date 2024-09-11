В Нижнем Тагиле у семьи наркодилеров изъяли более 10 кило наркотиков

Полицейские из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков свердловского Главка МВД задержали двух жителей Нижнего Тагила. Наркодилеры – отец и сын – продавали зелье синтетического происхождения в гигантских объемах.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе спецоперации сыщики изъяли из незаконного оборота более 10 килограммов криминального "товара" на сумму, по ценам "черного рынка" превышающую 30 млн рублей.

"В роли подозреваемых оказался семейный подряд с улицы Булата Окуджавы, в состав которого входил отец 1975 года рождения и его ранее судимый за кражи сын 1997 года рождения. По их месту жительства сыщики обнаружили 6 килограммов наркотиков, а также упаковочный материал и электронные весы для фасовки. Чуть позднее представители МВД нашли и другие схроны на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды, где была конфискована 31 "закладка" фасовкой от 1 до 100 грамм", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, в итоге задержанные стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Родственники заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.