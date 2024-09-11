11 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Комплекс жилых зданий в Академическом стал номинантом инженерного "Оскара"

Квартал «Первый Академ» борется за победу в номинации «Лучшая BIM-модель здания» премии 100+ AWARDS 2024. Жилой комплекс появится в восьмом районе столицы Урала – Академическом. Его строит один из ведущих российских девелоперов, возводящий объекты в нескольких регионах страны - группа компаний «КОРТРОС». «Первый Академ» вошёл в шорт-лист престижной Всероссийской инженерно-архитектурной премии, которую в профессиональной среде называют инженерным «Оскаром».

Для участия в четвертой Всероссийской инженерно-архитектурной премии ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представляет АО СЗ «РСГ-Академическое») выбрала проект в самом молодом районе страны - в екатеринбургском Академическом. Комплекс жилых зданий «Первый Академ» состоит из восьми многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, которые в будущем станут магазинами, аптеками, точками общепита или салонами красоты, размещенными в шаговой доступности для жителей квартала.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

А ещё тут предусмотрены пристроенная подземная автостоянка и подземный паркинг, так как дворы будут выполнены в экостиле и по безопасному принципу «придомовая территория - без машин». Во дворах организуют зоны отдыха, игровые и спортивные площадки. Примечательно, что застройщик запланировал возведение в квартале детского сада и школы.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

«Первый Академ», который призван стать «воротами» восьмого района, возводится с применением технологий информационного моделирования (их ещё называют BIM-технологии). Они позволяют создать трехмерную модель здания с "прорисовкой" всех мельчайших деталей: от каркаса будущего дома до его систем коммуникации, от фасада до узлов и деталей.

Кроме того, цифровой макет значительно сократил время на разработку и выпуск документации, минимизировал риск появления ошибок, упростил процесс создания реалистичных трехмерных визуализаций будущего жилого зданий, что позволило мастер-девелоперу Академического района «РСГ-Академическое» наглядно представить новый жилой квартал для старта продаж на своём сайте.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Впрочем, у BIM-технологий есть ещё масса преимуществ, обсудить которые представители группы компаний «КОРТРОС» предлагают всем желающим на их стенде на XI Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. Он пройдёт в Екатеринбурге с 1 по 4 октября. Лауреаты премии 100+ AWARDS 2024, в том числе и в номинации «Лучшая BIM-модель здания», станут известны 2 октября. А церемония награждения победителей запланирована на последний день выставки-форума 100+.

Теги: Первый Академ, инженерный оскар


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