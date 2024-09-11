11 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Минобороны: Сорвана попытка ВСУ захватить установку "Крым-2" в Черном море

Российские войска прошедшей ночью сорвали попытку ВСУ захватить самоподъемную буровую установку "Крым-2" в Черном море, сообщает Минобороны РФ.

Для захвата вышки украинская военная разведка направила морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими Сил специальных операций ВМС Украины. Силы Черноморского флота потопили восемь морских катеров и уничтожили до 80 боевиков.

"Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Накануне Блинкен заявил, что президент США Джо Байден планирует 13 августа обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием. Американский лидер заявил, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Президент США связал это с тем, что Иран якобы передал России партию ракет Fath-360, и теперь они "в ответ" поставят ракеты Украине.

Теги: крым-2, всу, минобороны


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