В Лангепасе на 90 суток закрыта "Чайхана"

Лангепасский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил административное приостановление деятельности кафе на 90 суток.

Среди найденных проблем – неправильное хранение инвентаря для уборки, отсутствие маркировки на кухонном и уборочном инвентаре. Эти нарушения могут представлять угрозу для здоровья потребителей.

Управление Роспотребнадзора по Югре инициировало закрытие "Чайханы" из Лангепаса. Причина – серьезные нарушения санитарного законодательства.



