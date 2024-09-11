11 Сентября 2024
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Общество Калужская область
Фото: t.me/poolN74

Подготовка системы ЖКХ Калужской области к осенне-зимнему сезону близка к завершению

Накануне губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл заседание регионального Правительства, посвященное вопросу готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства области к работе в осенне-зимний период 2024/25 года.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Шпиренко проинформировал, что подготовка объектов к зиме идёт в соответствии с планами, утвержденными главами администраций муниципальных образований. В этом году необходимо подготовить 566 котельных, 1270 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 2486 км водопроводных сетей, 20 млн. кв.м жилищного фонда. Приоритеты по подготовке сформированы на основании анализа предшествующего сезона, на аварийных участках выполнены упреждающие мероприятия. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства области по основным показателям составляет 97 % .

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

Подготовка объектов энергоснабжения к предстоящему периоду также выполняется - на 89%, подготовлено 199 км высоковольтных электрических линий, 800 (95 %) электрических подстанций и расчищено 1,2 тыс. га трасс высоковольтных линий.

Министр особо подчеркнул, что число происшествий на объектах жизнеобеспечения в прошедшем сезоне снизилось на 8,4% в сравнением с предыдущем периодом. А среднее время реагирования на аварийные ситуации уменьшилось на 9,4%. Это позволило Калужской области войти в тридцатку регионов в стране и в пятерку среди регионов ЦФО в оперативном «светофоре» Минстроя по динамике снижения аварийности.

В регионе действует инструмент «Инфраструктурное меню», в рамках которого меняются сети, модернизируются котельные. В рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, финансируемой с участием средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», в Калуге в этом году ведутся работы по замене 18 км тепловых сетей. За счет средств специального казначейского кредита - работы по замене тепловых сетей и реконструкция котельной по улице Кропоткина. Объем вложений из всех источников в текущем сезоне превысил 760 млн. рублей.

Из областного бюджета дополнительно выделено 200 млн. рублей, за счет которых по программе «Энергосбережение» в муниципалитетах меняются сети и модернизируются котельные. Заключены концессионные соглашения в области теплоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Калужской области, для обеспечения экстренного реагирования на возникающие аварийные ситуации в области сформирован аварийно-технический запас материальных ресурсов. В него входят мобильные котельные мощностью до 2 Мвт, передвижные и стационарные электростанции, генераторы суммарной мощностью 3,7 Мвт, дизель-насосные установки, тепловые пушки, трубы различных диаметров, задвижки, а также запас угля.

По данным министерства строительства и ЖКХ региона, к 15 сентября будет обеспечена готовность к запуску котельных и приему теплоносителя в детских садах, школах, больницах региона. Такие решения могут быть приняты муниципалитетами в случае похолодания.

(2005)|Фото: Накануне.ru

Владислав Шапша, подводя итог обсуждению, подчеркнул, что все работы необходимо завершить в срок.

«Мы прикладываем значительные усилия для того, чтобы не допустить каких-либо срывов отопительного сезона. Эти работы должны проводиться на регулярной, системной основе», - подчеркнул Владислав Шапша.

Также глава региона Губернатор акцентировал внимание руководителей всех уровней на необходимости контролировать своевременные расчёты с ресурсоснабжающими организациями, не допуская долгов. Курировать эту работу он поручил своему заместителю Ольге Ивановой.

Теги: подготовка к осенне-зимнему сезону, владислав шапша, энергоснабжение, жкх, подготовка объектов к зиме


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