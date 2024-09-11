Организатор побега Усса из Италии приговорен к обязательным работам

Один из участников группировки, организовавшей побег из-под домашнего ареста в Италии бизнесмена и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, приговорен к тюремному заключению.

Суд Милана приговорил мужчину к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, которые по договоренности с его адвокатами будут заменены 970 днями общественно-полезных работ, передает РИА Новости.

Установлено, что гражданин Словении Матей Янежич предоставил своим подельникам автомобиль Volvo, который впоследствии вошел в кортеж, перевезший Усса из пригорода Милана в Словению, а затем в Сербию.

Ранее по этому делу были арестованы пятеро предполагаемых исполнителей, трое из которых переданы Италии.

Напомним, в октябре 2022 года Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края, сенатора Александра Усса, заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность России добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД. По результатам допроса предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позже сообщалось, что Артем Усс больше не числится в базе розыска МВД России.