В Нижнем Тагиле полностью расселен пострадавший от взрыва газа дом на Сибирской

Все собственники квартир пострадавшего от взрыва газа дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле получили выплаты на приобретение жилья. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным управления по учету и распределению жилья мэрии, сегодня, 11 сентября, было заключено последнее соглашение с собственниками. Документы оформлены на все жилые помещения, которые находились в доме на Сибирской, 81. Были заключены два договора социального найма жилого помещения, а также 79 соглашений на предоставление компенсационных выплат за жилье. Сумма выплат составила более 316 млн рублей.

"67 собственников уже оформляют документы на новое жилье, которое они для себя подобрали. А 44 семьи уже провели сделки и занимаются переездом. Большинство приобретают квартиры недалеко от прежнего места жительства, чтобы не менять привычный для себя образ жизни", - рассказала начальник управления по учету и распределению жилья Викторина Пырина.

Как добавили в мэрии, 15 сентября в связи с окончанием расселения жильцов дома на Сибирской завершает свою работу пункт временного размещения. Он был развернут в ведомственной гостинице "Уралвагонзавода".

Напомним, после трагедии, случившейся 1 августа, были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд отправил газовиков под домашний арест.

В результате взрыва газа в Нижнем Тагиле погибли 11 человек.