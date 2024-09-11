Mash: Украинская ракета С-200 сбита над Тульской областью

Украинскую ракету С-200 сбили в небе над Тульской областью, сообщает Mash. Предварительно, ВСУ пытались атаковать ей инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев.

По данным телеграм-канала, переделанная советская 10-метровая ракета "Ангара" упала недалеко от газовой магистрали. Предварительно, разрушений инфраструктуры нет.

10 сентября сообщалось, что силы ПВО уничтожили два БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов ТЭК. Технологический процесс и подача ресурса потребителям нарушены не были. Никто не пострадал.