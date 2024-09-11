Глава Тюменской области пригласил жителей на промышленно-энергетический форум

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил всех на промышленно-энергетический форум. Мероприятие состоится в Тюмени.

"Совсем скоро в Тюмени стартует Промышленно-энергетический форум TNF. Это важнейшая отраслевая площадка для обсуждения актуальных вопросов. У нас соберутся тысячи специалистов и экспертов из России и зарубежных стран. Для жителей региона организаторы приготовили обширную культурную и познавательную программу. Приходите, будет интересно", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Форум состоится в Тюмени 16-19 сентября. На форум приедут, например, глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор Югры Руслан Кухарук, другие высокопоставленные эксперты. TNF – промышленно-энергетический форум с 20-летней историей. Сегодня это крупнейшая в России межотраслевая площадка, объединяющая производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. Главная пленарная сессия форума состоится в 16.00 18 августа. Площадкой форума является Технопарк по адресу Республики, 142.