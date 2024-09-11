Гособвинение запросило 20 лет колонии бывшему следователю СК за рекордную взятку

Гособвинение запросило 20 лет колонии бывшему следователю СК РФ Марату Тамбиеву по делу о получении взятки в биткойнах, эквивалентных приблизительно 7 млрд рублей.

В качестве дополнительного наказания обвинение просит ему на 15 лет запретить занимать должности в госорганах, а также лишить его специального звания майора юстиции.

Второй фигурантке дела Кристине Ляховенко обвинение просит назначить 13 лет колонии с запретом на 10 лет занимать должности в госорганах, сообщает ТАСС.

Напомним, экс-главе следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, майору юстиции Марату Тамбиеву вменяют 10 эпизодов взяточничества на сумму более $1,5 млн и 2 тысячи 718 биткоинов (7,3 млрд рублей). Именно криптовалюта делает Тамбиева потенциально рекордным взяточником в истории РФ.

Интересно, что первоначально дело должен был рассматривать суд в Москве, но Верховный суд России согласила с Генпрокуратурой в том, что за время работы в столичном СКР Тамбиев мог обзавестись связями в судейском корпусе Москвы. Поэтому дело будут рассматривать судьи из Балашихи. Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана.

По версии следствия, Тамбиев вымогал взятки с участников хакерской группировки Infraud Organization. Эти хакеры продавали в даркнете краденные данные банковских карт. Тамбиев вину не признает, считает, что хакеры оговаривают его, чтобы прикрыть собственные правонарушения. Сообщницей Тамбиева якобы была Ляховенко.