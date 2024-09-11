Топ-менеджер "Атомстройкомплекса" награжден "За заслуги перед Свердловской областью"

Топ-менеджер "Атомстройкомплекса" получил престижную награду. Губернатор Евгений Куйвашев вручил знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени Евгению Беляеву, директору ЗАО "Отделстрой" (входит в ГК "Атомстройкомплекс").

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, Беляев руководит подразделением холдинга, которое принимает непосредственное участие в строительстве и реконструкции важнейших объектов социальной инфраструктуры, а также восстановлении объектов культурного наследия. В его портфолио – работа над реконструкцией Дома Севастьянова, Театра юного зрителя, здания культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", строительство Областного перинатального центра, Уральского губернаторского лицея и многих других знаковых зданий в городе и регионе.

Ранее знаками отличия "За заслуги перед Свердловской областью" были отмечены и другие руководители ГК "Атомстройкомплекс". Глава холдинга, Заслуженный строитель России Валерий Ананьев является обладателем знака отличия всех трех степеней.

Приоритетом для компании является сбалансированное развитие социальной инфраструктуры и жилой застройки, обновление устаревших кварталов с аварийным и ветхим жильем, создание современных общественных пространств. Такой подход позволяет формировать комфортную городскую среду с учетом потребностей жителей.