Кремль: Ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, каким будет ответ, если США разрешат Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

"Он будет соответствующим", — цитирует Пескова РИА Новости.

"Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом", — добавил представитель Кремля.

Песков допустил, что решение об ударах по России дальнобойными ракетами Западом уже принято, в СМИ же идет его формализация.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США могут снять запрет на удары вглубь российской территории в ближайшие недели. Предположительно, Вашингтон примет решение до встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 22-23 сентября.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден планирует 13 августа обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием. Американский лидер заявил, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Президент США связал это с тем, что Иран якобы передал России партию ракет Fath-360, и теперь они "в ответ" поставят ракеты Украине.