В Киев прибыли госсекретарь США и глава МИД Англии

Американский и английский высокопоставленные чиновники прибыли в Киев.

Речь идет о госсекретаре Америки Энтони Блинкене и министре иностранных дел Великобритании Дэвиде Лэмми, пишет РИА Новости.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией в 2022 г. из-за консультаций с американцами и британцами.

"На самом деле, мы были не очень осведомлены о деталях сделки. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет", - заявила Нуланд в интервью.