Трофейную технику НАТО привезут в Югру и на Ямал

Трофейную технику НАТО, захваченную в ходе специальной военной операции привезут в Сургут и Новый Уренгой. Об этом сообщил полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев.

Сперва передвижную экспозицию трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа" увидят жители Новосибирска. Выставка будет работать на Площади Пименова с 13 по 22 сентября. Соответственно, в Сургут техника НАТО прибудет уже в конце сентября.

"Утвержден график остановок выставки трофейной военной техники на ближайший месяц: Новосибирск, затем Сургут и Новый Уренгой. Жители этих городов давно ждут возможности увидеть захваченные в ходе СВО машины. Уверен, экспозиция оставит сильные впечатления у каждого посетителя", - отметил Владимир Якушев.

Напомним, что в Тюмени в августе был установлен рекорд посещаемости: 18 800 человек посетили выставку трофейной техники НАТО в первый день работы. Предыдущий рекорд был установлен в Челябинской области, где за день гостями экспозиции стали почти 18 500 человек.