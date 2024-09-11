"Работы ведутся": мэр Екатеринбурга назвал процент готовности развязки у "Калины"

Глава Екатеринбурга назвал актуальный процент готовности дорожной развязки у концерна "Калина". Заявление Алексей Орлов сделал в ходе сегодняшней "прямой линии".

По его словам, на сегодня развязка у "Калины" готова почти на 80%.

"Тяжелый объект, скрывать не буду. Но, тем не менее, сегодня ведется четвертый этап строительства. До конца текущего года мы планируем запустить движение по эстакадам третьего и четвертого этапа. На сегодня примерно 77% общая готовность этого объекта, который ждали десятилетия", - сообщил Орлов.

Мэр отметил, что на сегодня каких-либо обращений от генерального подрядчика по переносу сроков действующего муниципального контракта не поступало.

"Работы ведутся. В процессе строительства, как это происходит на каждом крупном строительном объекте, были выявлены дополнительные объемы, которые не были учтены в проектной документации. Большой объем был связан с переустройством инженерных сетей. Нужно учитывать, что каждый вид таких работ требует финансирования. Есть ограничения поставок некоторых материалов, которые были заложены в проектных решениях. Это привело к корректировке проектной документации. А когда она корректируется, необходимо проводить дополнительную экспертизу", - пояснил глава Екатеринбурга.

Он добавил, что прямо сейчас обновленная проектная документация проходит повторную госэкспертизу.

В феврале 2024 года сообщалось, что развязка у концерна "Калина" готова на 70%. Ранее предполагалось, что все работы будут завершены в 2023 году.