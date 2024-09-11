Шольц заявил о необходимости новой конференции по Украине с участием России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что необходимо проведение еще одной конференции по урегулированию конфликта на Украине, в которой должна принять участие Россия.

"Сейчас тот момент, сейчас то время, когда нам нужно изучить, какие возможности существуют", - приводит слова Шольца ТАСС.

При этом, по словам канцлера, "мир, который уважал бы целостность и суверенитет Украины, должен быть справедливым, а не навязан или достигнут капитуляцией".

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц работает над собственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине. Политик после неудач на региональных и европейских выборах хочет "разыграть украинскую карту", чтобы укрепить свои позиции войти в историю как "канцлер мира".

Подготовка Шольцем плана по завершению боевых действий на Украине указывает на признание провала НАТО, считает немецкий журналист Манаф Хассан.