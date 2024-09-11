Сумма ущерба от сгоревшего на Ямале вертолета составила около 300 миллионов рублей

В Ноябрьске ущерб, который подростки нанесли авиакомпании Utair, спалив вертолет, составил около 300 млн руб., сообщает ТАСС.

Прокуратура автономного округа организовала проверку инцидента, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Подростки получили ожоги лица и рук. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в СМИ сообщалось, что двое школьников сожгли вертолет. Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Двое парней 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, после чего облили стоящий там вертолет Ми-8 горючей жидкостью. Поджечь воздушное судно молодые люди пытались с помощью сигарет - покурив, бросили одну сигарету в вертолет, но тот не загорелся.

Тогда один из поджигателей закурил вторую сигарету и воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв, юношам обожгло лицо. Сбежав с места преступления, они были вынуждены вызвать "скорую". Медики доставили школьников в больницу.

Подростки были задержаны. Полицейским они признались, что за диверсию им обещали 5 млн руб. через Telegram. Также они сообщили, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи и получили за это 30 тыс. руб.

Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост.

Отец одного из школьников сейчас служит на СВО.